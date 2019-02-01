Askeri araç devrildi: 3 yaralı

Çorum’da askeri bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 asker yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığından Uğurludağ ilçesine giden bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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