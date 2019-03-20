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Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da askeri aracın devrilmesi sonucu er  Sertaç Yavuzeş (25) şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL'da askeri aracın devrilmesi sonucu er Sertaç Yavuzeş (25) şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, Yavuzeş'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek.
İstanbul Bağcılar'daki birliğinde er olarak görev yapan Sertaç Yavuzeş, kullandığı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Araçta bulunan 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
​Acı haber, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde oturan Sertaç Yavuzeş'in babası Muzaffer Yavuzeş'e verildi. Oğlunun 9 aylık asker olduğunu belirten Muzaffer Yavuzeş, "Görev yaptığı birlikte komutanın postasıydı. Kaza olduğunu, kendisinin şehit olduğunu, 2 arkadaşının da yaralı olduğunu söylediler. Detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.
Birliğinde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek olan Sertaç Yavuzeş'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Güzeloluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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