HABER

Askeri araç, Meriç Nehri'ne devrildi: 2 asker yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, devriye görevine çıkan askerlerin taşındığı kamyonun Meriç Nehri'ne devrilmesi sonucu 2 asker, hafif yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, Enez'de Meriç Nehri'ndeki taşkınların önlenmesi için yapılan toprak set üzerinde meydana geldi.

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, devriye görevine çıkan askerlerin taşındığı kamyonun Meriç Nehri'ne devrilmesi sonucu 2 asker, hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Enez'de Meriç Nehri'ndeki taşkınların önlenmesi için yapılan toprak set üzerinde meydana geldi. Devriye görevine çıkan askerlerin taşındığı askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 1'inci derece askeri yasak bölgede nehre devrildi. Kazada 2 asker, hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yaralı askerler, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Meriç Nehri'ne devrilen askeri araç ise vinçle sudan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERHerkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...Herkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...
Askerin ölümünü Adli Tıp Kurumu aydınlatacakAskerin ölümünü Adli Tıp Kurumu aydınlatacak
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kameradaDiyarbakır’da 3 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

ABD'den rahip Brunson çağrısı: Çok gecikti

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

'Çalmadan duramıyorum' diyen hırsız tutuklandı

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Bursa'da akılalmaz olay! Yamaç paraşütçüsü çiftçiye selam vermek isterken gökten böyle düştü

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Karabük'te alkollü sürücüden akılalmaz sözler! Levent Kırca skeci gerçek oldu...

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'konkordato' yorumu!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.