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Askeri araç tarlaya sürüklendi! 1 asker şehit oldu

26.10.2023 20:17 | Son Güncelleme:
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Edirne'de, askeri aracın tarlaya devrilmesi sonucu araçta yaralanan 3 askerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Askeri araç tarlaya sürüklendi! 1 asker şehit oldu

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlaya sürüklenen araçta 3 askeri personel sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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HASTANEDE ŞEHİT OLDU!

Yaralılardan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
2 askerin tedavisi devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu için taziye mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, "Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.

(İHA-AA)

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şehit Uzman Çavuş Edirne

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