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Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 22:01 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 1'i askeri olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü asker, 1'i güvenlik korucusu 8 kişi yaralandı.

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Ahmet AKSU/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 1'i askeri olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü asker, 1'i güvenlik korucusu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Afşin- Çobanbeyli çevre yolunda meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 46 E 4309 plakalı otomobil, Mehmet A. yönetimindeki 27 Z 0535 plakalı otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada devrilen minibüste bulunan 3 asker, 1 güvenlik korucusu ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandıAskeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

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