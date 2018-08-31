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Askeri bandoyu küçük şef yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle askeri bandonun düzenlediği konserin bir bölümünde, izleyiciler arasında bulunan Arel Tozkoparan (6), şeflik yaptı.

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle askeri bandonun düzenlediği konserin bir bölümünde, izleyiciler arasında bulunan Arel Tozkoparan (6), şeflik yaptı. Zafer Bayramı nedeniyle 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Bando Komutanlığı Bandosu, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde konser verdi. Askeri bandonun konserini vatandaşlar ilgiyle izledi. Ailesi ile birlikte konseri takip eden Arel Tozkoparan, bando şefinin hareketlerini taklit etmeye başladı. Bunu fark eden bando şefi, Arel'i yanına çağırarak, elindeki batonu verip bandoyu yönetmesini istedi. Arel, baton ile bir süre koroya şeflik yaptı. İzleyiciler, küçük şefin bandoyu yönettiği anları ilgiyle ve alkışlarla takip etti.

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