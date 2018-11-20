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Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'daki Orduevi’nde askerlik görevini yapan er M.Ç. (20) nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi’nde meydana geldi. Orduevi’nde vatani görevini yapan er M.Ç.’nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.’yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdüğü M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.Ç.’nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.’nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Orduevi asker intihar

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