Askeri bölgede İran uyruklu kişi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgeye giren İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'ndeki, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'ndaki askerler, kışla içerisinde şüpheli bir kişi tespit etti.

Askerlerin yakaladığı İran uyruklu A.R'nin (47) üzerinde yapılan aramada pasaport ve İstanbul'da kısa süreli oturma izin belgesi bulundu.

A.R'nin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için Edirne'ye geldiğini, kışla tellerini sınır teli sanarak aştığını söylediği öğrenildi.

A.R. işlemlerinin ardından Edirne Göç idaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

