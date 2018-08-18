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Askeri bölgede yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 23:07 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Askeri bölgede yangın paniği

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı. Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin iki süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Askeri bölgede yangın paniğiAskeri bölgede yangın paniği

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