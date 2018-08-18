Askeri bölgede yangın paniği

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait askeri gazino bölgesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. 25 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olay, akşam saatlerinde Kırklar Tepesi olarak bilinen 3'üncü Ordu Komutanlığı'na ait gazinonun bulunduğu alanda meydana geldi. Gazino bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle arazide başlayan yangın gazino ek hizmet binasının çatısına sıçradı. Söndürme çalışmalarına Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre belde belediyelerin itfaiye ekipleri de destek verdi. Kent merkezinden görünen yangını merak eden birçok vatandaş da bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin iki süren çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum