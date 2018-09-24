"Askeri Casusluk Davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "askeri casusluk davası" hakimi, eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Rahman katılmadı, sanık avukatı Uğur Karadağ hazır bulundu.

İddia makamının, Rahman'ın, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına yönelik mütalaasına karşı söz alan sanık avukatı Karadağ, müvekkillinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Rahman'ın cezaevindeyken nörolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadığını, tahliye edilmesinin ardından ise ayağını kırdığından kendisiyle yüz yüze konuşmadığını belirten Karadağ, müvekkiliyle görüşmesinin ardından esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, Rahman'ın avukatına, son kez olmak şartıyla talep edilen süreyi vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen, İzmir'deki "Askeri casusluk davası" hakimi eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, 2016'nın temmuz ayında tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

