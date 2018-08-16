"Askeri casusluk" davası savcısı Kılınç hakim karşısında

Muvazzaf askerlerin de arasında olduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan, meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Zafer Kılınç, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı.

Kılınç, cezaevinde bulunduğu sırada katarakt ameliyatı olduğunu ve savunmasını hazırlayamadığını ifade ederek, savunma yapmak üzere süre istedi. Hakkındaki soruşturmanın usulünce yapılmadığını ve suçsuz olduğunu savunan Kılınç, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Kılınç ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, polisin 23 Ağustos 2016'da ihbar üzerine Keçiören Çambaşı Caddesi'ndeki evde arama yaptığı, limonata şişesinde Kılınç'ın parmak izine rastlandığı kaydedilmişti.