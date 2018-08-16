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"Askeri casusluk" davası savcısı Kılınç hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan ve meslekten ihraç edildikten sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Zafer Kılınç'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Muvazzaf askerlerin de arasında olduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan, meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Zafer Kılınç, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı.

Kılınç, cezaevinde bulunduğu sırada katarakt ameliyatı olduğunu ve savunmasını hazırlayamadığını ifade ederek, savunma yapmak üzere süre istedi. Hakkındaki soruşturmanın usulünce yapılmadığını ve suçsuz olduğunu savunan Kılınç, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Kılınç ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, polisin 23 Ağustos 2016'da ihbar üzerine Keçiören Çambaşı Caddesi'ndeki evde arama yaptığı, limonata şişesinde Kılınç'ın parmak izine rastlandığı kaydedilmişti.

Aynı evde "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten ve FETÖ'den yargılanan eski savcı Mustafa Bilgili ile eski hakim Halil İbrahim Kütük'ün de kaldığı bildirilen iddianamede, Kılınç'ın, eşine ait hat üzerinden ByLock kullandığı belirtilmişti.

İddianamede, Kılınç ile FETÖ'nün yargı yapılanmasından sorumlu "sivil imam" olarak nitelenen Levent Özgüzel'in ByLock yazışmalarının incelendiği ve genel itibarıyla İzmir'de açılan "askeri casusluk" davasıyla ilgili olduğu ifade edilmişti.

İddianamede eski savcı Kılınç'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

Meslekten ihraç edilen Kılınç, 16 Nisan 2018'de İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken eşi ve iki çocuğuyla yakalanmıştı.

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Askeri Casusluk davası FETÖ zafer kılınç

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