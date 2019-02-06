’Askeri Casusluk’ davasında 3 tahliye

İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada verilen ara kararda 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ‘Askeri Casusluk’ duruşmasına, 16 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısının bir önceki celsede sunduğu mütalaasına ilişkin söz alan taraflar, bazı taleplerde bulundu.

Tutuklu sanık Memduh Tosun, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, suç işlemediğini ve yargılama neticesinde beraat edeceğine emin olduğunu savundu. Tosun, ’Askeri Casusluk’ soruşturmasında çalışmadığını öne sürerek, ByLock kullandığı iddiasını da reddetti.

“KakaoTalk kullandım”

Tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock kullandığını kabul ettiğini belirtti. Mahrem fişleme listesinde yer almadığını ileri süren Çakmak, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme Başkanının, “KakaoTalk kullandın mı?” sorusuna da Çakmak, “Kullandım” diye cevap verdi.

Tutuklu sanık Suat Güreycan da 39 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, rahatsızlığı gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya’da hesabı olduğunu, ancak bankacılık işlemlerini kimsenin talimatıyla yapmadığını ifade etti. Özdemir, hakkındaki fişlemenin çelişkiler barındırdığını ve uydurma olduğunu ileri sürdü.