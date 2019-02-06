HABER

'Askeri casusluk' kumpas davasında 3 sanığa tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:47 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan 'askeri casusluk' davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla 18'i tutuklu, 91 polisin yargılanmasına devam edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'FETÖ/PDY üyesi oldukları' ve örgütün kumpası olduğu ortaya çıkan 'askeri casusluk' davasının soruşturma aşamasında sahte delil ürettikleri iddiasıyla 18'i tutuklu, 91 polisin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda 3 sanığı tahliye etti.
İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın yargılandığı ve tamamının beraat ettiği 'askeri casusluk' adıyla bilinen davanın soruşturması sırasında, sanıklar aleyhine sahte delil ürettikleri ve FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 91 polis hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu 48 sayfadan oluşan mütalaasını tekrar etti. Savcı, 91 sanıktan 31'inin 'görevi kötüye kullanma' ve 'terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, aralarında İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da bulunduğu 3 sanığın 'görevi ihmal' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, firari 18 sanığın ise dosyasının ayrılması istedi.
Esasa yönelik mütalaaya karşı sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. Tutuklu sanıklardan Memduh Tosun, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullanmadığını belirterek savcının iddiasını kabul etmedi. Bir diğer tutuklu sanık Mustafa Edip Çakmak ise ByLock'u kullandığını itiraf etti. Tutuklu sanık Ramazan Özdemir ise Bank Asya'da hesabının bulunduğu, ancak talimatla para yatırmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan Ali Bekar, Hanifi Aydın ve Yasir Çakmak'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşmada 15 tutuklu sanık kaldı.

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Keşan'da 14 kumar makinesi ele geçirildiKeşan'da 14 kumar makinesi ele geçirildi
FETÖ sanığı 2 albayın yargılanmasına başlandıFETÖ sanığı 2 albayın yargılanmasına başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.