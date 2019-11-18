Askeri casusluk kumpas davasında 35 sanık hakkında ceza talep edildi

İzmir’de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5’i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 5’i tutuklu 95 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada iddia makamı mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Yılmaz Şen’in ’silahlı terör örgütü yöneticisi olma’, 33 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma”, 1 sanığın da “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tahliyesini de istedi.

Sanıklardan 8’i hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen iddia makamı, 38 sanık hakkında beraat kararı verilmesini, yargılama sürecinde vefat eden Mustafa Zümre hakkındaki davanın düşürülmesini, firari 12 sanığın dosyalarının da ayrılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, Aydın’da hakkında dava açılan ve hüküm kurulan sanık hakkında ise davanın reddedilmesini talep etti.