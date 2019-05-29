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"Askeri Casusluk Kumpas" davasında ceza yağdı: 55 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yaklaşık 3 yıldır yargılanan 90 sanıktan 55’i hakkında 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İzmir’deki ‘askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada yaklaşık 3 yıldır yargılanan 90 sanıktan 55’i hakkında 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Eski İzmir İl Emniyet Müdürü Bilkay “terör örgütü üyeliği” suçundan 11 yıl, eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise “terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.
İzmir’deki “askeri casusluk” soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin, aralarında tutuksuz sanık eski İzmir İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın da yer aldığı 13’ü tutuklu toplam 90 sanığın yargılandığı ve ilk duruşmasının 21 Haziran 2016’da görüldüğü davada karar çıktı.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. 32 sanığın beraat ettiği davada 2 sanık için davanın reddi yönünde karar veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 1 sanık için de cezaya yer olmadığına hükmetti. 13 tutuklu sanıktan 5’i hakkında tahliye kararı veren mahkeme heyeti, 55 sanığa da 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verdi.

Ali Bilkay’a 11 yıl
Son duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklardan eski İzmir İl Emniyet Müdürü Bilkay “terör örgütü üyeliği” suçundan 11 yıl, eski Batman İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan “terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası aldı.
Davada en yüksek cezayı ise tutuklu sanıklardan Yusuf Usşen aldı. Eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) büro amiri Yusuf Usşen, üzerine atılı tüm suçlardan toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldı.
Mahkeme heyeti, 15 sanık hakkında da yakalama kararı verdi.

İddianame
“Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma” iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010’da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlandı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016’da tüm sanıkların beraatine hükmederken, sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı, 5 zanlı daha sonra tahliye edildi. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya’ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83’e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91’e yükseldi. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90 oldu.

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