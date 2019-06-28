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Askeri casusluk kumpasında TSK ayağı devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11’i tutuklu 94 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıklar dinlendi.İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 11’i tutuklu 94 sanığın yargılanmasına devam edildi.İzmir 2.

İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11’i tutuklu 94 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıklar dinlendi.
İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 11’i tutuklu 94 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un emir subayı A.G., sanık G.Y.’nin, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı tehdit ettiğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.
Tanık M.G. ise sanık B.S.’nin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmadığını belirterek, “Eski cumhuriyet savcısı Zafer Kılınç 2012’de TSK’de görevli askeri personelle ilgili rapor hazırlanmasını istedi, ancak bu raporda hiçbir personeli suçlamadık” ifadelerini kullandı.
Tanık B.Ç. ise sanık Ş.Y. ile Denizli’de bir hastane açılışında tanıştığını anlatarak, Ş.Y.’nin FETÖ mensubu olduğunu öne süren tanık, “Ben FETÖ üyesiydim, Ş.Y. de FETÖ üyesiydi. Denizli’deki FETÖ’cü doktorların abisiydi. 2009’da örgütten ayrıldım. Sanık örgütte çok aktif birisiydi” diye konuştu.
Sanık Ş.Y. ise 250 FETÖ mensubu hakkında beyan veren tanık B.Ç.’nin, isimleri karıştırmış olabileceğini savundu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianame
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi’nin bulunduğu 22’si firari 103 sanık hakkında, “silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği” suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 94’e düştü.
İddianamede, haklarında “askeri gizli bilgi ve belge bulundurma” suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel’in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı.

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