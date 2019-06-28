Askeri casusluk kumpasında TSK ayağı devam ediyor

İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 11’i tutuklu 94 sanığın yargılandığı davada, bazı tanıklar dinlendi.

İzmir’de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 11’i tutuklu 94 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un emir subayı A.G., sanık G.Y.’nin, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı tehdit ettiğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Tanık M.G. ise sanık B.S.’nin FETÖ ile bağlantısının olup olmadığı konusunda fikir sahibi olmadığını belirterek, “Eski cumhuriyet savcısı Zafer Kılınç 2012’de TSK’de görevli askeri personelle ilgili rapor hazırlanmasını istedi, ancak bu raporda hiçbir personeli suçlamadık” ifadelerini kullandı.

Tanık B.Ç. ise sanık Ş.Y. ile Denizli’de bir hastane açılışında tanıştığını anlatarak, Ş.Y.’nin FETÖ mensubu olduğunu öne süren tanık, “Ben FETÖ üyesiydim, Ş.Y. de FETÖ üyesiydi. Denizli’deki FETÖ’cü doktorların abisiydi. 2009’da örgütten ayrıldım. Sanık örgütte çok aktif birisiydi” diye konuştu.

Sanık Ş.Y. ise 250 FETÖ mensubu hakkında beyan veren tanık B.Ç.’nin, isimleri karıştırmış olabileceğini savundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.