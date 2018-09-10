"Askeri Casusluk" savcısının yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de bir dönem "özel yetkili savcı" olarak görev yapan ve "Askeri Casusluk" davasında kısa süre duruşma savcısı olan sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatih G. ile avukatları katıldı.

Sanık Fatih G, görev yaptığı dönemde sicil notlarının iyi olduğunu belirterek, "Dikkat çekebilecek bir sicil notum yok. Tayin taleplerim kabul görmedi. Pekiyi notum yok. Hepsi ortalama notlardır." dedi.

Sanığın dinlenmesini istediği İzmir Adliyesinde görevli 3 tanık da sanığın FETÖ üyeliğine dair şüphe uyandıran bir hareketi olmadığını savundu.

Sanık Fatih G, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol olduğunu belirterek, "Her cuma İzmir'e gelmek durumundayım. Mevcut delil durumu giderek zayıflamaktadır. 15 Temmuz'da ailecek yurt dışındaydık. 15 Temmuz'dan sonra hemen geldim. Hakkımdaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın talebinin reddine, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.