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"Askeri Casusluk" savcısının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

İzmir'de bir dönem "özel yetkili savcı" olarak görev yapan ve "Askeri Casusluk" davasında kısa bir süre duruşma savcısı olan tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın duruşması görüldü

İZMİR (AA) - İzmir'de bir dönem "özel yetkili savcı" olarak görev yapan ve "Askeri Casusluk" davasında kısa süre duruşma savcısı olan sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Fatih G. ile avukatları katıldı.

Sanık Fatih G, görev yaptığı dönemde sicil notlarının iyi olduğunu belirterek, "Dikkat çekebilecek bir sicil notum yok. Tayin taleplerim kabul görmedi. Pekiyi notum yok. Hepsi ortalama notlardır." dedi.

Sanığın dinlenmesini istediği İzmir Adliyesinde görevli 3 tanık da sanığın FETÖ üyeliğine dair şüphe uyandıran bir hareketi olmadığını savundu.

Sanık Fatih G, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol olduğunu belirterek, "Her cuma İzmir'e gelmek durumundayım. Mevcut delil durumu giderek zayıflamaktadır. 15 Temmuz'da ailecek yurt dışındaydık. 15 Temmuz'dan sonra hemen geldim. Hakkımdaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın talebinin reddine, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bazı asker ve bürokratların tasfiyesi amacıyla kasıtlı usulsüzlükler yapılarak oluşturulduğu iddia edilen "Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma (İzmir'deki Askeri Casusluk)" davasında kısa bir süre görev yapan sanık, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da yargılandığı ve beraat ettiği "nitelikli dolandırıcılık" ile "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" gibi davalarla ilgili de soruşturmaları yürütmüştü.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

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