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"Askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Memduh Tosun, terör örgütü üyesi ve sempatizanı olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tosun, 21 yıllık meslek hayatı olduğunu belirterek, "Meslek hayatımın 18-19 yılını terörle mücadelede geçirdim. Çatışmaya da girdim. 3 yıldır tutuklu olmama neden olan ByLock kullanma iddiası. 3 günlük bir kullanım söz konusu. Veriler çok sıkıntılı. Bilirkişi raporu aldık. Fişleme listesinde hakkımdaki A4 (FETÖ içerisinde olup, teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati üst seviyede olan) kodlaması gerçeği yansıtmıyor. Delil niteliği taşımıyor. Bu dosyada gerçekler çok saptırıldı. Suç varsa herkes cezasını çekmeli. İddia edilen suçları işlemedim. 5 dakikalık bir ByLock kullanımıyla terör örgütü üyesi oldum. Kaçma şüphem yok. 36 aydır tutukluyum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada ise 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı daha sonra tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90'a düşmüştü.

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