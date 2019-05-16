"Askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada, 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumuna bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Memduh Tosun, terör örgütü üyesi ve sempatizanı olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tosun, 21 yıllık meslek hayatı olduğunu belirterek, "Meslek hayatımın 18-19 yılını terörle mücadelede geçirdim. Çatışmaya da girdim. 3 yıldır tutuklu olmama neden olan ByLock kullanma iddiası. 3 günlük bir kullanım söz konusu. Veriler çok sıkıntılı. Bilirkişi raporu aldık. Fişleme listesinde hakkımdaki A4 (FETÖ içerisinde olup, teslimiyeti, bağlılığı ve sadakati üst seviyede olan) kodlaması gerçeği yansıtmıyor. Delil niteliği taşımıyor. Bu dosyada gerçekler çok saptırıldı. Suç varsa herkes cezasını çekmeli. İddia edilen suçları işlemedim. 5 dakikalık bir ByLock kullanımıyla terör örgütü üyesi oldum. Kaçma şüphem yok. 36 aydır tutukluyum." diye konuştu.