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"Askeri casuslukta kumpas" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

FETÖ mensuplarının, İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanık dinlenildi

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, 2010'daki "askeri casusluk" soruşturması sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan tutuklu sanık Mehmet Ali Şevik, iddianamede isnat edilen hiçbir suçu işlemediğini savundu.

Soruşturmayla ilgili evraka attığı paraf ve imzalarda usulsüzlük olmadığını ileri süren Şevik, kanun dışı eyleminin olmadığını ve görevini kötüye kullanmadığını iddia etti.

Tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Erkan Değer de FETÖ üyesi olmadığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı beyanında bulundu.

Bu örgütün okul, yurt, gazete ve bankasıyla hiçbir bağlantısının olmadığını ifade eden Değer, "Ben nasıl terörist olurum diye kendime soruyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Selanik'ten Türkiye'ye göç eden bir vatansever olarak milleti ve devletimi seviyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklanmış, 5 zanlı tahliye edilmişti. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Dava dosyasındaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, başka dosya nedeniyle de 91'e yükselmişti.

Örgüt elebaşı Gülen'in dosyasının ayrılmasıyla sanık sayısı 90'a düşmüştü.

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