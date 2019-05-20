"Askeri casuslukta kumpas" davası

İZMİR (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasıyla açılan davada 13'ü tutuklu 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, 2010'daki "askeri casusluk" soruşturması sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan tutuklu sanık Mehmet Ali Şevik, iddianamede isnat edilen hiçbir suçu işlemediğini savundu.

Soruşturmayla ilgili evraka attığı paraf ve imzalarda usulsüzlük olmadığını ileri süren Şevik, kanun dışı eyleminin olmadığını ve görevini kötüye kullanmadığını iddia etti.

Tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Erkan Değer de FETÖ üyesi olmadığı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığı beyanında bulundu.

Bu örgütün okul, yurt, gazete ve bankasıyla hiçbir bağlantısının olmadığını ifade eden Değer, "Ben nasıl terörist olurum diye kendime soruyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Selanik'ten Türkiye'ye göç eden bir vatansever olarak milleti ve devletimi seviyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.