"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında mütalaa verildi

İzmir’deki ’askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada, savcı 91 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa verdi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 18 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında bir değişiklik olmadığını belirterek, 91 sanıktan 31’i hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını, 39’unun beraatini, 18 firarinin ise dosyasının ayrılması istedi. Aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan’ın da bulunduğu 3 sanığın ise "görevi ihmal" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını istendi.

Tanık olarak ifade veren A.B, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında FETÖ’cü astsubaylardan sorumlu "mahrem imam" olarak "üst düzey" seviyesinde görev yaptığını, 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün darbe girişiminin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğunu söyledi.

A.B, kendisinden de sorumlu olan sözde genel müdürün seviyesindeki M.E.Y’nin mahrem imamları toplayarak, Narin Korkmaz’la bağlantılı olan ancak FETÖ’cü olmayan TSK mensuplarıyla ilgili delil üretilmesi için talimat verdiğini iddia ederek, örgüt mensubu olmayan askerlerle ilgili bilgi ve belgeleri M.E.Y’ye verdiklerini söyledi.

"Bu askerlerle ilgili bilgiler medyaya düşünce, belgelerin neden istendiğini ve nasıl bir kumpas kurulduğunu o zaman anladım" diyen A.B., M.E.Y.’nin kendisine hitaben, "Bizimkiler (FETÖ mensubu askerler) vardır, bir de diğerleri. Bizimkiler TSK’nın asli unsurlarıdır, diğerleri ise geçici. Bizim asli olarak kalmamız lazım." dedi.

Sanık ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.