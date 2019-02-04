"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında mütalaa verildi (2)

İzmir’deki ’askeri casusluk’ soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada, savcı 91 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa verirken, duruşma Çarşamba gününe ertelendi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 18 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında bir değişiklik olmadığını belirterek, 91 sanıktan 31’i hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını, 39’unun beraatini, 18 firarinin ise dosyasının ayrılması istedi. Aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan’ın da bulunduğu 3 sanığın ise "görevi ihmal" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmalarını yapan sanıklar tahliyelerini talep ederken, taraflar ek savunma için de mahkemeden süre istedi. Sanık ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, kalan 7 sanığın savunmasını yapması için duruşmayı Çarşamba gününe erteledi.