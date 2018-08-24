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Askeri geçit töreninde tank kazası

İLGİNÇ HABERLER  | 24.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

Rusya'da Kursk Muharebesi'nin yıldönümü dolayısıyla yapılan askeri etkinliklerde beklenmedik bir kaza yaşandı. Yaşanan o anlar alan bulunan farklı izleyiciler tarafından kayda alındı.

Kursk Muharebesi'nin 75. yıl dönümü için anma etkinliklerinin düzenlendiği Rusya'da bir Sovyet tankı askeri geçit töreni sırasında devrildi. Tank, bir römorka çıkmaya çalıştığı sırada bişr anda devrildi.

T-34 tipi tankın devriliş anı geçit törenini izleyen vatandaşlar tarafından çekildi. Herkesin korku içinde çığlık attığı olayda herhangi bir yaralanma olmadığının bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya tank

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