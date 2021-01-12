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  4. Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu, teröristler tarafından kaçırıldı

Askeri giyim malzemeleri satılan dükkanda çalışıyordu, teröristler tarafından kaçırıldı

12.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine bir aile daha katıldı.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 498’inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 498’inci gününe girdi. Eylemin 498’inci gününde bir aile daha çocuğunu terörün elinden kurtarmak için evlat nöbetindeki çadırın önüne geldi.
7 yıl önce 15 yaşında iken Van’da kaçırılan Şaban Ağa için evlat nöbetine katılan anne Begirha Ağa ve kardeşi Ebubekir Ağa, evlatlarını almadan eyleme son vermeyeceklerini söyledi. Kardeşi Ebubekir Ağa, "Ağabeyim küçük yaşta dağa kaçırıldı, annemle birlikte eylemimizi burada sürdüreceğiz. Ağabeyimi HDP’den istiyoruz, gelmediği taktirde eylemimizi sürdüreceğiz. Ağabeyim beni duyuyorsan vatanına geri dön, inşallah gelirsin. Askeri elbisesi satan dükkanda çalışıyordu, işe gitti diye çıktı, patronu bizi aradı gelmedi dedi. Biz de onu aradık telefonuna ulaşamadık, hemen polislere gittik, ağabeyimin kayıp ihbarını yaptık. Aradık kendisinden hiçbir haber alamadık" dedi.
Anne Begirha Ağa ise evladına seslenerek hasta olduğunu geri dönmesini istediğini vatanına geri dönmesi için çağrıda bulundu.
Begirhan Ağa ve Ebubekir Ağa, konuşmaların ardından Şaban Ağa’nın fotoğrafını alarak çadırda eyleme başladı.

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