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Askeri helikopter, 8 yaşındaki çocuk için havalandırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, vücudunda üçüncü derece yanık oluşan 8 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

SİİRT (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde, vücudunda üçüncü derece yanık oluşan 8 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Cevizli köyünde meydana geldi. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan çocuğun durumunun bildirilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, durumu Kara Kuvvetler Komutanlığı'na iletti. Kara Kuvvetler Komutanlığı'na ait helikopter küçük çocuk için havalandı. Helikopterle alınan çocuk, Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

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