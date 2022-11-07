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Askeri helikopter ile dağlara atıldı! Teröristlere 'teslim ol' bildirisinde dikkat çeken ifadeler

07.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri, helikopterle dağlara bildiri attı. Bildiride, PKK'lı teröristlere 'Teslim olun' çağrısı yapıldı. Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anları yer alırken, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

Askeri helikopter ile dağlara atıldı! Teröristlere 'teslim ol' bildirisinde dikkat çeken ifadeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları sürerken, teröristlerin kullanabileceği geçiş bölgesi Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle yüzlerce bildiri atıldı.

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Teslim olan PKK'lıların ailelerine kavuşma anlarının yer aldığı Kürtçe ve Türkçe basılan 2 ayrı bildiride, pişmanlık yasasına dikkat çekildi.

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'Gerçeklerin farkında ol' başlıklı bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terörist bildiri

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