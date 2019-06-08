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Askeri helikopter kayalıktan düşen kişi için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 20:04 | Son Güncelleme

Bingöl'de kayalıktan düşerek yaralanan kişi, askeri helikopter yardımıyla hastaneye götürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kayalıktan düşerek yaralanan kişi, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopter yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla merkeze bağlı Bilaloğlu köyü yakınlarındaki Gayt Deresi mevkisinde pikniğe giden Serkan Kurucu (33), dere yatağındaki kayalıktan düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekipleri, ağır yaralanan Kurucu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralının hava yoluyla taşınması için Bingöl Valiliği koordinesinde Milli Savunma Bakanlığından helikopter talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle alınan ve Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığına götürülen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ambulansına nakledildi.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kurucu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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Bingöl helikopter yaralı

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