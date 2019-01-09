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Askeri helikopter rahatsızlanan hasta için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

Askeri helikopter rahatsızlanan hasta için havalandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesine 25 kilometre mesafedeki Arınlı Mahallesi'nde yaşayan Hacı Bayram Aktaş'ın ateşi yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine söz konusu mahalleye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Mahallenin yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım talep edildi.

AFAD ekiplerinin de yürütülen çalışmalara rağmen mahalleye ulaşamaması üzerine durum, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı ile paylaşıldı.

Alay Komutanlığından havalanan askeri helikopterle bulunduğu mahalleden alınan Aktaş, Turgut Özal Tıp Merkezine ulaştırıldı.

Aktaş'ın tedavisi sürdürülüyor.

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