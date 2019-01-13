Askeri helikopter tansiyon hastası için havalandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yaşayan tansiyon hastası 73 yaşındaki Emine Yiğit, Malatya'dan havalanan askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde yaşayan ve tansiyon hastası olan Emine Yiğit'in fenalaşması üzerine, yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hastaya ulaşmak için harekete geçen sağlık ekipleri, bölgede 2 metreye ulaşan kar nedeniyle köye ulaşamadı.

112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Fatma Tuğba Adıgüzel, durumu Malatya 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Malatya'da konuşlu askeri helikopter, havalanarak yaşlı kadının bulunduğu köye güçlükle ulaştı.

Köye gelen askerler, hastayı evinden sırtlarında taşıyarak helikoptere bindirdi.

Helikopterle Adıyaman Polis Özel Harekat eski pistine getirilen hasta, buradan ambulansla alınarak Adıyaman Üniversitesi (ADÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yiğit, kendisine yardımcı olan başta İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kar yağışından dolayı ambulansın köye gelemediğini ifade eden Yiğit, "Askeri helikopterle hastaneye getirildim. Çok şükür sağlık durumum iyi. Bu imkanı bize sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim." dedi.

