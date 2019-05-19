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Askeri helikopter yaralı çocuk için havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde Nayetullah Yeyrek arkadaşlarıyla ateşle oynadığı sırada elindeki tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

Siirt’in Şirvan ilçesinde tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde Nayetullah Yeyrek arkadaşlarıyla ateşle oynadığı sırada elindeki tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı Yeyrek için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından helikopter talep etti.
Helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirilen Yeyrek, buradan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yeyrek’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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