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Askeri helikoptere takılan paraşütçü havada asılı kaldı

18.03.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da atlayış yapan paraşütçü askeri helikoptere takılınca, metrelerce yüksekte asılı kaldı.Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde bulunan Çita kentinde 16 Mart’ta atlayış yapan paraşütçü askeri bir helikopterin iniş takımlarına takıldı.

Rusya’da atlayış yapan paraşütçü askeri helikoptere takılınca, metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Rusya’nın Sibirya Bölgesi’nde bulunan Çita kentinde 16 Mart’ta atlayış yapan paraşütçü askeri bir helikopterin iniş takımlarına takıldı. Kaştak köyü yakınlarında helikoptere takılan ve metrelerce yüksekte asılı kalan paraşütçüyü köy sakinleri cep telefonları ile anbean kaydetti.

Paraşütçünün takılmasının ardından askeri helikopterin yakındaki bir askeri havaalanına iniş yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, helikopterin Çita kentinden havalanmadığı başka bir bölgeden Çita’daki askeri havaalanına geldiği öğrenilirken, paraşütçünün atlayışının ardından süzülerek başka bir bölgeden geldiği düşünülüyor.
Olayla ilgili hem bölge polisi hem de askeri havaalanı yetkilileri sorulara yanıt vermedi.

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