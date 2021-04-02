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Askerî helikopterle hastaneye sevk edilen koronalı Rum öğretmen kurtarılamadı

02.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan ve askerî helikopterle hastaneye sevk edilen Rum öğretmen kurtarılamadı.Gökçeada ilçesinde 31 Mart Çarşamba akşamı Covid-19 sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan matematik öğretmeni İoannis Kutidis (62) Çanakkale’ye sevk edilmişti.

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde korona virüs (Covid-19) sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan ve askerî helikopterle hastaneye sevk edilen Rum öğretmen kurtarılamadı.
Gökçeada ilçesinde 31 Mart Çarşamba akşamı Covid-19 sebebiyle solunum yetmezliği yaşayan matematik öğretmeni İoannis Kutidis (62) Çanakkale’ye sevk edilmişti. Fırtına yüzünden iptal edilen feribot seferlerinden dolayı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine getirilen Kutidis, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kutidis’in memleketi Yunanistan’da toprağa verileceği öğrenildi.

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