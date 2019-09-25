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Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' Kuşadası'nda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği görüldü.

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebeği olarak bilinen mekik kelebeği görüldü. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği ilgi odağı oldu.

Kuşadası'nda yaşayan İngilizce öğretmeni Hüma Kuvel'in evine geçen 22 Eylül akşamı açık olan balkon kapısından mekik kelebeği girdi. Balkon kapısından giren ve sağa sola çarparak uçan mekik kelebeğini önce çekirge, danaburnu gibi bir böcek zannedip, korktuğunu belirten Kuvel, "Daha sonra perdeye konduğunda, oldukça büyük, muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim. İki gün boyunca evin içinde zaman zaman görüldü. Fotoğraflarını ve videosunu çektim. Bir ara marul yaprağı ile beslemek istedim ancak yemedi. Zarar vereceğim düşüncesi ile gece tekrar balkona çıkartarak doğal ortamına geri dönmesi için serbest bıraktım. Saniyeler içinde gözden kayboldu" dedi. Daha sonra internette araştırınca kelebeğin, özellikle Akdeniz bölgesinde nadir görülen ve en hızlı kanat çırpan 'mekik kelebeği' türü olduğunu öğrendiğini anlatan Kuvel, "Ender bulunan bir tür kelebeğin evime gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum. Yetkililerin bu tür endemik türler için bölgemizde araştırma yapmasını ve bizleri bilgilendirmelerini istiyorum" diye konuştu.

'SADECE GECE UÇABİLİYOR'

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. Mekik kelebeği, bölgenin, hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi. Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Muğla'nın Milas ve Bodrum, Manisa'nın Salihli ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde de görülmüştü.

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