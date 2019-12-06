HABER

Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:45 | Son Güncelleme

ADANA’nın Pozantı ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.

Malik GÖDELİNER/ POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.

Konya'da Sekçuk Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenim görürken tanışan Hasan Sayım ve Arzu Sayım, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çanakkale’nin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan gelin Arzu Sayım ile Osmaniye’nin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan damat Hasan Sayım'ın, Pozantı Belediyesi'nde nikahı kıyıldı.

KAMUFLAJLA KATILDILAR

Jandarma personeli olan Sayım çifti, askeri kamuflaj giyerek nikah koltuğuna oturdu. Çiftlerin nikahını kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, böylesine onurlu bir görevi yürüten çiftin nikahını kıymaktan son derece gurur duyduğunu söyledi. Başkan Çay, çifte mutluluklar diledi.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştuAKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandıOkul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Heyecanlandıran paylaşım! İlk kez gökyüzüyle buluştu

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Fransa uyarısı

Bakanlık'tan Fransa uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı!

Ağrı ve Bingöl'de peş peşe deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İki ilimizde peş peşe depremler!

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceren Özdemir’in ailesine taziye telefonu

Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.