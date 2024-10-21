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Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi böyle görüntülendi! FETÖ mensupları, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor

21.10.2024 23:13
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen diğer evin bahçesinde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi de dikkati çekti.

Askeri kamuflajlı ve silahlı kişi böyle görüntülendi! FETÖ mensupları, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

AA-20241021-35976036-35976031-FETO_MENSUPLARI_ELEBASI_GULENIN_OLUMU_SONRASI_PENNSYLVANIADAKI_CIFTLIKTE_TOPLANIYOR

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

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SİLAHLI KİŞİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

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Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

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(AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
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