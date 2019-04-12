"Askeri Konsey tarafından yapılan açıklamaları reddediyoruz"

HARTUM (AA) - Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan açıklamayı reddettiklerini belirterek, yönetimin teslim ediliş şeklini "alaycı tiyatro" olarak nitelendirdi.

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin'in basına yaptığı açıklamalarının ardından yazılı açıklama yapan SPA, "Konsey tarafından yapılan açıklamaları reddediyoruz. Yönetimin teslim tarzı alaycı bir tiyatroyu andırıyor. Ordunun icraatlarını kararlılıkla kabul etmediğimizi teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Olağanüstü hal (OHAL), sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere askerin bütün icraatlarına karşı direneceğiz. Daha önce ordunun halka yönelik uyguladığı ve uygulamaya çalışacağı şiddet ve yıldırmalara karşı direnerek zaferle çıkacağız." ifadelerine yer verilen açıklamada, ordu komutanlarının icraatları, halkın istemediği bir rejimin sadece maskesini değiştirmekten ibarettir denildi.

- "Taleplerimiz açık, adil ve meşrudur"

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği'nin açıklamasında "Taleplerimiz açık, adil ve meşrudur. Şartlarımızdan biri yönetimin derhal geçici sivil hükümete devredilmesidir" denilerek, taleplerinin yerine getirilene kadar barışçıl gösterilere devam edileceği belirtildi.