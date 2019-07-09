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Askeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 07:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Askeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştıAskeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştıAskeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştıAskeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştı

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