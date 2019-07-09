Askeri konvoy Ceylanpınar’a ulaştı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.

