Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde Haseke'de yaşanan hareketlilikle birlikte ABD, Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edilmişti. Eskiden Kinim Oteli olan, şimdilerde ise öğrenci yurdu olarak bilinen binanın üs karargahı olacağı öne sürülmüştü.

ASKERİ KONVOYUN HAREKET ETMİŞTİ

Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlenmişti. Bunun dışında bazı gayri resmi kaynaklara göre de, Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları olacağı da iddia edilmişti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre, konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapıldı. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin Ayn el Arab'a üs kurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Singh, ABD'nin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti. Singh, DEAŞ ile mücadeleye odaklandıklarını ancak üs kurmak gibi bir durum olmadığının altınız çizdi.

CNN Türk canlı yayınında son gelişmeleri bildiren Paksoy, "Şöyle söyledi, 'Ayn el Arab'ta herhangi bir üs kurmuyoruz, bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum' dedi Pentagon Sözcüsü. Ayrıca bir soru daha gelince dedi ki, 'Bu konuyla ilgili bazı haberleri gördüm ve daha önce de soruldu bu toplantıda, ABD güçlerinin bir tüm üs veya varlık oluşturduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bu doğru değil, herhangi bir şekilde böyle bir planımız yok' dedi Pentagon." Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır