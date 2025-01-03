HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

03.01.2025 23:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Haseke kentindeki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy bölgede hareketliliğe neden olmuştu. ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddiaları gündem olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon'un açıklamasında "Ayn el Arab'a üs kurmuyoruz böyle bir planımız yok. Bu haberler nereden çıkıyor" denildi.

Askeri konvoy hareketliliği yaşanmıştı! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddiasına Pentagon'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde Haseke'de yaşanan hareketlilikle birlikte ABD, Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edilmişti. Eskiden Kinim Oteli olan, şimdilerde ise öğrenci yurdu olarak bilinen binanın üs karargahı olacağı öne sürülmüştü.

7272

ASKERİ KONVOYUN HAREKET ETMİŞTİ

Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep doğu kırsalına hareket ettiği gözlemlenmişti. Bunun dışında bazı gayri resmi kaynaklara göre de, Sırrin, Tişrin Barajı ve 2 noktada gözlem noktaları olacağı da iddia edilmişti.

6262

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre, konuyla ilgili Pentagon'dan açıklama yapıldı. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin Ayn el Arab'a üs kurduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Singh, ABD'nin böyle bir niyeti olmadığını ifade etti. Singh, DEAŞ ile mücadeleye odaklandıklarını ancak üs kurmak gibi bir durum olmadığının altınız çizdi.

CNN Türk canlı yayınında son gelişmeleri bildiren Paksoy, "Şöyle söyledi, 'Ayn el Arab'ta herhangi bir üs kurmuyoruz, bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum' dedi Pentagon Sözcüsü. Ayrıca bir soru daha gelince dedi ki, 'Bu konuyla ilgili bazı haberleri gördüm ve daha önce de soruldu bu toplantıda, ABD güçlerinin bir tüm üs veya varlık oluşturduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bu doğru değil, herhangi bir şekilde böyle bir planımız yok' dedi Pentagon." Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Pentagon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti! Detaylar belli oldu

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Ferdi Tayfur hakkında tüm merak edilenler! Eşleri, çocukları ve serveti...

Kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Kahreden olay! Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

Kimin açtığı belli değil! Kayseri'deki 8 kilometrelik gizemli kanal için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvuruldu

Araç içinde başından vurulmuş halde bulundu! Genç kadının katili o isim çıktı

Araç içinde başından vurulmuş halde bulundu! Genç kadının katili o isim çıktı

Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.