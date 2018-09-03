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Askeri konvoy Hatay'dan geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 20:27 | Son Güncelleme

FARKLI illerden takviye amacıyla Suriye sınırına sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek, Kilis'e doğru gitti.

Askeri konvoy Hatay'dan geçti

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- FARKLI illerden takviye amacıyla Suriye sınırına sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek, Kilis'e doğru gitti.
Zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy, Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden geçen konvoyun, Kilis istikametine doğru gittiği görüldü. Araçların, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görevlendirileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Askeri konvoy Hatay'dan geçti

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