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Askeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait, aralarında zırhlı personel taşıcı ve ambulansların da bulunduğu askeri konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait, aralarında zırhlı personel taşıcı ve ambulansların da bulunduğu askeri konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çeşitli askeri birliklerden gelen zırhlı araçlar ve ambulanslar Reyhanlı ilçesinde çeşitli birliklere sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Askeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştıAskeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştıAskeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştıAskeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştı

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