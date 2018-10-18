Askeri konvoy Reyhanlı’ya ulaştı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait, aralarında zırhlı personel taşıcı ve ambulansların da bulunduğu askeri konvoy Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çeşitli askeri birliklerden gelen zırhlı araçlar ve ambulanslar Reyhanlı ilçesinde çeşitli birliklere sevk edildi.

