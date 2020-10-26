Askeri koşullara uygun: LG Q52 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG Q52 özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. LG'nin yeni orta segment telefonu, MIL-STD-810G sertifikasıyla ilk olarak dikkatleri çekiyor. Askeri dayanıklılık sertifikası olan MIL-STD-810G, telefonun bazı zorlu koşullardan hasarsız ayrılmasını sağlıyor. Şimdi dilerseniz LG Q52'nin teknik özelliklerine geçelim.

LG Q52 ÖZELLİKLERİ

Q52 özellikleri arasında 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran var. Bu ekran delikli bir yapıda. Ekranın orta üst kısmındaki delikte 13 MP çözünürlüğündeki ön kamera yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre değil, aksine telefonun yan tarafında bulunuyor. LG Q52, gücünü MediaTek Helio P35 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tabi microSD kart desteği ile depolama arttırılabiliyor. Android 10 ile gelen LG Q52'nin bataryası ise 4.000 mAh değerinde.

LG Q52'nin arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera bizleri karşılıyor. Bu ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü sunuluyor. Büyükçe yer kaplayan LED flaş ise kameraların hemen altında konumlanıyor.

LG Q52 FİYATI

LG Q52 fiyatı yaklaşık 292 dolar olarak belirlendi. Telefon beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile Güney Kore'de satın alınabiliyor. LG Q52'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.

