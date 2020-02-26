Askeri koşulların telefonu: LG Q51 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG geçtiğimiz haftalarda LG K61, K51S ve K41S gibi akıllı telefonlarını duyurmuştu. Bu akıllı telefonlar daha mütevazi özelliklere sahip orta seviye akıllı telefonlardı ancak onları öne çıkaran bir özellikleri vardı. Bu akıllı telefonlar, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına sahipti. LG, bu seriye şimdi LG Q51 adında yeni bir akıllı telefon daha kattı.

LG Q51 ÖZELLİKLERİ

LG Q51 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran yer alıyor. Bu ekranın altında ise MediaTek Helip P22 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. LG Q51'in grafik birimi ise PowerVR GE8320 olarak listelenmiş durumda. LG Q51'de farklı olarak telefonun sol tarafına bir tuş yerleştirmiş. Bu tuş sayesinde Google Asistan'a direkt bağlantı sağlanıyor. 4000 mAh'lık bir bataryadan beslenen LG Q51, ses tarafında ise stereo hoparlörler sunuyor.

LG Q51 üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda ana kamera 13 MP çözünürlüğünde ve geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekebilmeyi sağlıyor. LG Q51'in diğer arka kameraları ise sırasıyla 5 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 2 MP çözünürlüğünde 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. LG'nin yeni akıllı telefonunun ön kamerası 13 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekebilmeye imkan veriyor.