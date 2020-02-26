HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Askeri koşulların telefonu: LG Q51 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Askeri koşulların telefonu: LG Q51 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

LG yeni akıllı telefonu LG Q51'i tanıttı. LG K61, K51S ve K41S'ten sonra yine bir orta seviye akıllı telefon olan LG Q51 ile karşımıza çıkan LG, Xiaomi ve Samsung gibi rakiplerine nazaran dayanıklılığa önem vermeye devam ediyor.

Askeri koşulların telefonu: LG Q51 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

LG geçtiğimiz haftalarda LG K61, K51S ve K41S gibi akıllı telefonlarını duyurmuştu. Bu akıllı telefonlar daha mütevazi özelliklere sahip orta seviye akıllı telefonlardı ancak onları öne çıkaran bir özellikleri vardı. Bu akıllı telefonlar, MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına sahipti. LG, bu seriye şimdi LG Q51 adında yeni bir akıllı telefon daha kattı.

LG Q51 ÖZELLİKLERİ

LG Q51 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran yer alıyor. Bu ekranın altında ise MediaTek Helip P22 işlemcisi, 3GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. LG Q51'in grafik birimi ise PowerVR GE8320 olarak listelenmiş durumda. LG Q51'de farklı olarak telefonun sol tarafına bir tuş yerleştirmiş. Bu tuş sayesinde Google Asistan'a direkt bağlantı sağlanıyor. 4000 mAh'lık bir bataryadan beslenen LG Q51, ses tarafında ise stereo hoparlörler sunuyor.

LG Q51-1

LG Q51 üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda ana kamera 13 MP çözünürlüğünde ve geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekebilmeyi sağlıyor. LG Q51'in diğer arka kameraları ise sırasıyla 5 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı, 2 MP çözünürlüğünde 3D derinlik sensörü olarak görev alıyor. LG'nin yeni akıllı telefonunun ön kamerası 13 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekebilmeye imkan veriyor.

LG Q51 FİYATI

MIL-STD-810G askeri dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefon, Güney Kore'de satışa sunuldu. LG Q51'in fiyatı Güney Kore'de 261 dolar olarak listelendi. Fakat telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil.

LG Q51 Teknik Özellikler

  • 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS ekran
  • MediaTek Helio P22 işlemci
  • 3GB RAM
  • 32GB dahili depolama alanı
  • 13 MP geniş açılı + 5 MP Ultra geniş açılı + 2 MP 3D derinlik sensörü
  • 13 MP ön kamera
  • Google Asistan tuşu
  • 4000 mAh batarya
  • Stereo Hoparlör
  • MIL-STD-810G askeri koşullara dayanıklılık sertifikası
  • Fiyat: 261 dolar
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Bakan açıkladı! İşte 5G'nin Türkiye'de hizmete gireceği ilk yerBakan açıkladı! İşte 5G'nin Türkiye'de hizmete gireceği ilk yer
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lg LG Q51 LG Q51 özellikleri LG Q51 fiyatı akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Minicik bikinisiyle bisiklete bindi

Minicik bikinisiyle bisiklete bindi

Acun Ilıcalı paylaşımı olay oldu!

Acun Ilıcalı paylaşımı olay oldu!

CHP Genel Başkan adaylığı için sürpriz isim!

CHP Genel Başkan adaylığı için sürpriz isim!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Valilik'ten açıklama geldi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Valilik'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Türkiye'de! İşte fiyatlar

Samsung Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Türkiye'de!

Kısa video platformu TikTok'tan El Clasico efektleri

Kısa video platformu TikTok'tan El Clasico efektleri

Bakan açıkladı! İşte 5G'nin Türkiye'de hizmete gireceği ilk yer

Bakan açıkladı! İşte 5G'nin Türkiye'de hizmete gireceği ilk yer

Bilim tarihini değiştiren keşif: Nefes almadan yaşayan bakteri bulundu!

Bilim tarihini değiştiren keşif!

iPhone 12 ertelenebilir! Peki neden?

iPhone 12 ertelenebilir! Peki neden?

İşte 2019'un en çok satan akıllı telefonları! 2020'de sıralama değişecek mi?

İşte en çok satan akıllı telefonlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.