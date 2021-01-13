Askeri Liderler: ‘‘Anayasa’yı Savunma Bağlılığımız Sürüyor’’

ABD’de ordunun farklı birimlerinin komutanları ortak bir mesajla askeri personele hitap etti. Açıklamada geçen hafta Kongre’de meydana gelen şiddet olaylarının Amerika’nın Anayasal süreçlerine bir saldırı olduğu ve yasalara aykırı olduğu belirtildi.

Ortak açıklama Kongre binasına Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırıdan bir hafta sonra geldi. Kongre önünde toplanan kalabalık gruptan bazı kişiler, polis engelini aşarak binaya girmiş ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Temsilciler Meclisi oturumunu engellemek istemişti. Kongre civarı ve Kongre binasında yaşanan olaylarda bir polis ve dört gösterici hayatını kaybetmişti.

Yedi general ve bir Amiral tarafından yapılan açıklamada ‘‘Başkent Washington’da 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan şiddet içeren ayaklanma, ABD Kongresi’ne ve Anayasal sürece yönelik doğrudan bir saldırıydı’’ denildi. Açıklamada ayrıca ordunun Anayasa’yı korumaya ve savunmaya bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.