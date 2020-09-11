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  4. Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti

Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 20:47 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir askeri personel, evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı. Suç aletiyle markete giden adı açıklanmayan şüpheli, polisi arayıp, teslim oldu.

Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki askeri lojmanda meydana geldi. İsmi açıklanmayan askeri personel, tartıştığı eşi K.G.A.'yi (24) göğsünden bıçakla yaraladı. Hafif sıyrık yarası alan karısını evde bırakıp lojman dışına çıkan askeri personel, girdiği marketten polisi arayıp durumu anlattı. K.G.A.'nın yakınları askeri lojmana gelerek kadını Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. K.G.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eşini yaralayan askeri personel, lojman girişindeki nizamiye görevlisi askerlerin yanında polis ekiplerine teslim olarak emniyete götürüldü.

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