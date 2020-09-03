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  4. Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu

Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te askeri lojmanlar ile AVM’nin bulunduğu cadde üzerindeki ağacın kovuğuna bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Gaziantep’te askeri lojmanlar ile AVM’nin bulunduğu cadde üzerindeki ağacın kovuğuna bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan şüpheli paketten eski ayakkabı çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen vatandaşlar bir ağaç kovuğunda şüpheli bir paket gördü. Paketi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi karşılıklı trafik akışına kapattıktan sonra bomba imha ekiplerine bilgi verdi. Paketin bulunduğu alana gelen bomba imha ekipleri ise koruyucu elbiselerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan şüpheli paketten eski ayakkabı çıktı. Şüpheli paketin AVM’deki bir mağazadaN yeni ayakkabı alan bir şahıs tarafından bırakıldığı öğrenildi. Paniğe ve korkuya neden olan olayın ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması derin bir nefes aldırırken, yaklaşık bir saat trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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