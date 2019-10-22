HABER

Askeri miğferle öldüren astsubay FETÖ’den beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Bursa’da askerin kafasına miğferle vurarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen astsubay, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ocak ayında 21 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da askerin kafasına miğferle vurarak ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen astsubay, FETÖ/PDY üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti.
Bursa’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında ocak ayında 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden eski astsubay başçavuş Osman H.’nin 7 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu’nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç’ı nöbeti sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde olduğu belirlendi. Tutuklu bulunan Osman H., ifadesinin ardından FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan da tutuklandı.
Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Osman H. son kez hakim karşısına çıktı. Osman H., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığın ’silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan beraatine karar verdi. Bu davadan tahliyesine karar verilen Osman H., er Gökhan Kılıç’ı nöbet sırasında başına miğferle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunuyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen beraat kararına Bursa Bölge Mahkemesi’ne itiraz etti.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Tel Abyad'da, teröristlerin havan ve roket deposu tespit edildiTel Abyad'da, teröristlerin havan ve roket deposu tespit edildi
Rus mafyasının gömdüğü ailenin cesetleri 7 yıl sonra bulunduRus mafyasının gömdüğü ailenin cesetleri 7 yıl sonra bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.