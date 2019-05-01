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'Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın'

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "(Venezuela'daki) Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın." dedi.

'Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimine ilişkin "Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın." dedi.

Bolsonaro, Venezuela'daki darbe girişiminin ardından Brezilya basınına konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri bir müdahale için Brezilya topraklarını kullanmak istemesi halinde durumu değerlendireceğinin altını çizen Bolsonaro şunları kaydetti:

"Şayet Brezilya topraklarını kullanmak isterse, şunu söylerim: 'Ulusal Savunma Konseyini toplayacağım, Ulusal Savunma Konseyinin tüm makamlarını dinleyeceğim ve bir karar vereceğim.' Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın."

BREZİLYA'DA SAVAŞ İLANI YETKİSİ

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia da sosyal medya üzerinden, Bolsonaro'ya cevaben, ülkenin başka bir ülkeye savaş ilan etmesi durumunda, cumhurbaşkanının Ulusal Kongreden izin istemesi gerektiğini belirtti.

BOLSONARO'NUN OĞLUNDAN DESTEK

Brezilya'nın Venezuela sınırındaki Pacaraima belediyesinde konuşan Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro ise bazen güç kullanımının gerekli olduğunu ifade ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden almak için "tüm girişimlere" destek verdiğini söyledi.

BREZİLYA İŞÇİ PARTİSİNDEN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Brezilya İşçi Partisi Başkanı Gleisi Hoffmann da sosyal medyadan, Venezuela muhalefetinin yıllarca meşru olarak seçilmiş bir hükümeti devirmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gibi antidemokratik tutumları kabul etmiyoruz. Venezuela'da sorunların çözümü; ülkenin ve özellikle de nüfusunun mağdur olduğu uluslararası ekonomik ambargoyu kaldırmaktır. Demokratik güçlerin diyalog yolunu araştırması ve halk oylamasında ifade edilen iradeyi dikkate alması önemlidir. Venezuela'daki barış bütün Latin Amerika demokratlarının ve dünyanın mücadelesidir. "

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Anahtar Kelimeler:
asker BOLSANARO Venezuela Trump

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
maduro gidecek bitti. Çünkü ona selam veren biri var bu topraklarda.
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