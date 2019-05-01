'Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Venezuela'da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimine ilişkin "Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın." dedi.

Bolsonaro, Venezuela'daki darbe girişiminin ardından Brezilya basınına konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri bir müdahale için Brezilya topraklarını kullanmak istemesi halinde durumu değerlendireceğinin altını çizen Bolsonaro şunları kaydetti:

"Şayet Brezilya topraklarını kullanmak isterse, şunu söylerim: 'Ulusal Savunma Konseyini toplayacağım, Ulusal Savunma Konseyinin tüm makamlarını dinleyeceğim ve bir karar vereceğim.' Silahlı bir müdahaleye dolaylı olarak katılabileceğimiz hipotezinin sıfır olduğunu söylemeyeceğim, ama sıfıra yakın."

BREZİLYA'DA SAVAŞ İLANI YETKİSİ

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia da sosyal medya üzerinden, Bolsonaro'ya cevaben, ülkenin başka bir ülkeye savaş ilan etmesi durumunda, cumhurbaşkanının Ulusal Kongreden izin istemesi gerektiğini belirtti.