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  4. Askeri muhalifler İdlib'de ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü

Askeri muhalifler İdlib'de ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Askeri muhalifler İdlib'de ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü

İDLİB (AA) - Suriye'deki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in doğu kırsalında karadan ilerlemek için saldırı başlatan rejim güçlerini püskürterek, 2 tepeyi ele geçirdi.

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in doğu kırsalında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, bölgede ilerlemek isteyen rejim güçleri ile dün gece çatıştı.

Çatışmalar sonucu askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, rejim güçlerinin saldırısını püskürterek, Tel Hatra ve Tel Mustayf stratejik tepelerini ele geçirdi.

Muhalifler, İdlib'in doğu kırsalındaki Tuh ve Tel Hatra cephelerinde rejime ait 2 tank ve 1 personel taşıyıcı zırhlı aracı imha ederken, Tel Hatra ekseninde 2 tankı, mühimmat deposu ve bir personel taşıyıcı zırhlı aracı da ele geçirdi.

Muhalif kaynaklar, çatışmalarda ayrıca rejim safındaki İran'ın desteklediği yabancı terörist gruplardan ve Rusya'nın Özel Kuvvetlerine ait çok sayıda silahlı kişinin öldüğünü ileri sürdü.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi.

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- İranlı milletvekili Ali Esedi Kerem:  Rusya'nın St. Petersburg Esed Halep İdlib İdlib gerginliği azaltma bölgesi Rusya

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